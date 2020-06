Feira totalmente Drive-Thru ocorre neste sábado no Parque da Cidade

PUBLICIDADE

No próximo sábado, o Sistema CNA/Senar promoverá a primeira edição da Feira Segura no modelo drive thru em Brasília. O evento ocorrerá das 9h às 13h e a iniciativa, que tem o apoio do Sistema Fape/Senar-DF e da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, ocorrerá no Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade.

A ação, em conformidade com o guia desenvolvido pela entidade, é uma das opções que viabiliza a continuidade das feiras livres tradicionais adaptadas a um novo modelo que segue as orientações de segurança dos órgãos de saúde para evitar o contágio por coronavírus.

A feira visa ajudar os produtores rurais que enfrentam dificuldades para vender a produção devido ao isolamento social e garantir que os alimentos cheguem mais facilmente aos consumidores mantendo um nível de segurança para todos.

Totalmente no modelo drive thru, a feira terá um cardápio em que o cliente poderá escolher o produto sem sair do veículo. Na primeira estação de atendimento será possível fazer o pedido, o pagamento na segunda e, na terceira, o cliente receberá os produtos que já estarão higienizados e embalados.

Está prevista a participação de 32 produtores de alimentos in natura, processados como queijo, licores, doces e geleias e de floricultura, do Distrito Federal.

Serviço

O que: Feira Segura Brasília – modelo drive thru

Quando: 27 de junho (sábado)

Horário: das 9h às 13h

Onde: Parque da Cidade – Estacionamento 12 (Parque Ana Lídia)