Feira Rural chega no Parque da Cidade com sua 2ª edição

Neste sábado (11) a Emater-DF realiza a segunda edição da Feira Rural no Parque, que acontece na Praça Jatobá do Cerrado, no Estacionamento 12 do Parque da Cidade (próximo à administração). Alimentos orgânicos, artesanato, flores e plantas ornamentais, pães, geleias, biscoitos, sorvetes de frutos do cerrado: essa é apenas uma amostra do que o usuário do Parque da Cidade poderá encontrar na feira.

Todos os itens à venda são produzidos no Distrito Federal por agricultores e empreendedores rurais da capital federal. O evento é uma iniciativa da Emater-DF em parceria com a Administração do Parque da Cidade. A primeira edição da feira aconteceu no início de dezembro e reuniu centenas de frequentadores do maior parque urbano da América Latina, que tem 420 hectares.

Na ocasião, a presidente da Emater-DF, Denise Fonseca, observou que o projeto tem tudo para dar certo e aproximar ainda mais o campo e a cidade, incentivando o consumo de alimentos saudáveis e de qualidade.

Além dos produtos da agricultura local, a feira terá também uma praça de alimentação, com produtos para café da manhã e almoço, oferecidos por empreendedores de agroindústrias das regiões rurais do Distrito Federal.

No mês que vem, a feira vai funcionar em apenas um sábado, mas, a partir de março, estará aberta ao público todos os sábados. O espaço é mais um ponto de comercialização dos produtos da agricultura familiar do DF. Por semana, cerca de 55 mil pessoas passam pelo local.

Serviço

Feira do Parque

Data: 11/01 (sábado)

Horário: 9h às 16h

Local: Praça Jatobá do Cerrado (estacionamento 12)

Parque da Cidade Sarah Kubtischeck

Acesso livre

Com informações da Agência Brasília.