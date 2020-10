Feira dos Importados passa por limpeza geral nesta semana

PUBLICIDADE

A Feira dos Importados, um dos pontos comerciais mais movimentados do Distrito Federal, está passando por um processo de limpeza geral nesta semana. As melhorias visam o recebimento da população com mais conforto e de maneira mais segura. Por isso, as quipes que integram o projeto governamental GDF Presente estão nas ruas do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA) desde a última segunda-feira (26), e aumentam o ritmo das atividades no local antes que as chuvas se intensifiquem.

No início do mês de Outubro, o governador Ibaneis Rocha e o vice-governador, Paco Britto, foram ao local e escutaram diversos pedidos dos comerciantes. O centro comercial passa por uma grande limpeza, além de revisão da iluminação, poda de árvores para garantir mais segurança, entre outras ações.

O ponto de táxi da Feira dos Importados, que atende principalmente turistas e é um ponto de referência no local, também passou por manutenção. “Na semana passada, um caminhão bateu no telhado do ponto de táxi, danificando bastante. Com ajuda da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, isolamos o local e a Novacap recuperou a estrutura”, explica a administradora do SIA, Luana Machado.

Vinte e cinco bocas de lobos foram desobstruídas nas redondezas. Além disso, no centro comercial e em todo o SIA, homens do GDF Presente retiraram 57 toneladas de entulho. “A Feira dos Importados é não só mais um endereço do SIA, mas sim um ponto turístico da capital. Recebemos visitantes de todos os cantos do Distrito Federal”, acrescenta Luana. Antes da pandemia, o local chegou a receber 25 mil pessoas por dia, aos fins de semana.

“O governo está olhando com carinho para o nosso comércio, então temos que elogiar. Essas bocas de lobo estavam muito sujas, ambulantes jogam resto de mercadorias. A poda de árvores evita que galhos caiam em algum veículo. Veio em boa hora”, destaca o presidente da Feira, Damião Soares, o Bebeto.

Este ano, o GDF já instalou 18 câmeras de videomonitoramento no local para reforçar a segurança. E mais investimentos virão. Segundo a administração regional, será investido R$ 1,6 milhão na troca de toda a iluminação do Setor de Indústrias.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico segue com ações preventivas para a temporada de chuvas. Limpeza das calhas, retirada de lixo das bocas de lobo, troca das tampas dos bueiros, podas e recolhimento de galhos foram intensificadas esta semana.

As equipes do GDF Presente também fizeram limpeza e retirada de inservíveis do bairro São Gabriel, medida importante para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O trabalho inclui a conscientização da população sobre a importância do descarte correto do lixo.

“Todo lixo na rua que acumula água é um lugar perfeito para que o Aedes aegypti se instale”, reforça o administrador, Antônio de Pádua.

Pólo Norte na Fercal

Na região da Fercal, por sua vez, as equipes do Polo Norte do programa e do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) se concentram desde a segunda-feira na retirada de entulho e inservíveis de duas áreas de transbordo irregulares. Uma delas fica na chamada “Curva”, uma alça que liga a DF-150 a Sobradinho 2, e outra é o campo de futebol da Ascof (Associação Comunitária da Fercal), no Bananal.

O campo de terra é local de “peladas” de futebol todo sábado e domingo, mas tem dividido espaço com o lixo. Em uma área atrás das traves, são depositados sofás, colchões usados e outros tipos de entulhos. Oito caminhões já retiraram uma média de 100 toneladas de inservíveis somente do local.

As informações são da Agência Brasília