Feira do Parque da Cidade é reativada

PUBLICIDADE

Depois de seis meses suspensa devido à pandemia de Covid-19, a Feira do Parque da Cidade está de volta. O evento, que recebe produtos da agricultura familiar do Distrito Federal, acontece neste fim de semana (sábado e domingo, dias 10 e 11) no Estacionamento 13 (veja serviço abaixo). Os organizadores seguirão orientações de segurança sanitária para que expositores e visitantes possam comercializar o melhor da produção local com tranquilidade.

Além de ampliar o espaço de comercialização de agricultores, um dos objetivos da feira é levar os produtores para o contato direto com o consumidor, de modo a excluir do processo o intermediário – agente que, durante a comercialização dos produtos, acaba por reduzir os ganhos dos agricultores.

Ao todo, 43 bancas vão expor hortaliças, frutas, biscoitos, pães, geleias, pimentas, sorvetes, flores, plantas ornamentais e artesanato – tudo produzido no Distrito Federal. Já foram realizadas quatro edições do evento desde dezembro de 2019.

“Estamos avaliando, junto com os produtores participantes, qual é a frequência ideal [para o evento]”, afirma José Nilton. A realização da Feira do Parque é resultado de uma parceria entre Emater-DF e as secretarias de Agricultura, Turismo e de Esporte e Lazer.

Agência Brasília