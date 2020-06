Feira da Lua: loja colaborativa vai garantir vendas durante pandemia

PUBLICIDADE

Para ajudar a amenizar os impactos da limitação de funcionamento do comércio em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a Lua Cheia Produções, responsável pela Feira da Lua, criou o projeto Loja Colaborativa que irá possibilitar a venda e a divulgação das melhores ofertas dos produtos através da em uma loja fixa, localizada no Gilberto Salomão.

Os expositores de feiras reduziram a renda em até 70% de seus faturamentos. “Os trabalhadores informais que expõem seus serviços em feiras e eventos precisam de muita atenção, o impacto com o fechamento da Feira da Lua durante um período tão longo atingiu mais 400 famílias, e a intenção do projeto é trazer uma nova saída para esses trabalhadores”, relata Ana Cristina Alvarenga, sócia-fundadora da Feira da Lua e idealizadora do projeto. “Esta foi a maneira que encontramos de colaborar com os pequenos empreendedores”, completa a empresária.

A Loja Colaborativa da Feira da Lua será inaugurada nesta quarta-feira (10) e vai estar em funcionamento durante os próximos 30 dias, na antiga Caixa Econômica no Gilberto Salomão, seguindo todos os protocolos de segurança, disponibilizando álcool gel, fazendo medição de temperatura e cobrando o uso de máscaras. Expositores e produtores estarão se revezando a cada semana com promoções exclusivas para os clientes.

E para motivar ainda mais as vendas, o projeto contará com a Feira da Lua Virtual, onde os clientes que se cadastrarem no grupo de Telegram da Feira da Lua, passarão a receber diariamente as promoções de moda, utensílios para casa, decoração, artesanato, cama mesa e banho, especialmente selecionadas e com a curadoria da equipe da Lua Cheia Produções. O objetivo é dar maior visibilidade para os expositores e os empreendedores de qualquer segmento que queiram participar do projeto. O serviço vai possibilitar que qualquer empreendedor possa divulgar o seu negócio.

O projeto vai contar, ainda, com o apoio de influenciadores digitais da cidade na divulgação. Para receber as promoções o cliente precisa estar cadastrado no aplicativo do Telegram e acessar o link do grupo que está disponível na Bio do Instagram @feiradalua. Os empreendedores interessados e fazer parte do projeto podem entrar em contato com a produção da Feira da Lua, através das redes sociais ou pelo telefone: (61)98305-2221