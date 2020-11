Farmácias de Alto Custo estarão fechadas nesta quarta e quinta-feira

PUBLICIDADE

As três unidades das Farmácias do Componente Especializado (Farmácias de Alto Custo) não funcionarão nesta quarta (11) e quinta-feira (12). O motivo da interrupção do atendimento é a realização do inventário anual. O funcionamento será normalizado na sexta-feira (13), sendo iniciado às 7h e encerrado às 19h.

O fechamento foi anunciado antecipadamente, no dia 6 de novembro, pela Secretaria de Saúde e os pacientes orientados a anteciparem ou adiarem a ida às farmácias para fazer a retirada de medicamentos.

Durante dois dias, as equipes farão levantamento dos medicamentos em estoque e do que foi utilizado neste último ano, conforme orientação da Subsecretaria de Logística da Secretaria de Saúde.

De acordo com a gerência das Farmácias de Alto Custo, as datas foram escolhidas para não emendar com final de semana, e assim evitar que o paciente fique muito tempo sem o medicamento.

As Farmácias de Alto Custo funcionam na Asa Sul, Ceilândia e Gama.

As informações são da Agência Brasília