Famosos mostram médicos com rostos marcados por máscaras apertadas

“A testa, o nariz, o pescoço e o rosto ficam marcados pela máscara apertada, e às vezes tem até cortes. Muitos colegas simplesmente dormem nas cadeiras porque não aguentas mais andar nem ficar em pé”, afirmou uma profissional de saúde da província Chinesa.

O trabalho desses profissionais tem emocionado o mundo inteiro. Artistas brasileiros têm usado as redes sociais para exaltarem os médicos e compartilharem as fotos desses profissionais com os rostos marcados, além de criticarem o pronunciamento do presidente Bolsonaro, na terça-feira (24), que chamou o coronavírus de “gripezinha” e “resfriadinho”.