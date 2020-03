Famílias já gastaram R$ 3 milhões da bolsa alimentação

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (23), o balanço da bolsa alimentação mostra que os beneficiários do programa já utilizaram R$ 3.239.283,63 na compra de produtos alimentícios. O valor corresponde a 48,14% do total disponível para o programa, criado de forma emergencial para suprir a falta da merenda escolar para estudantes da rede pública de ensino que já usufruem do cartão material escolar, aqueles cujas famílias fazem parte do Bolsa Família. São R$ 6,7 milhões que podem ser gastos até o retorno das aulas, suspensas como medida de prevenção à pandemia do coronavírus.

O gasto médio diário tem sido de R$ 37,11 por dia por família. Os maiores gastos foram registrados entre sexta-feira (20) e domingo (22). A maioria das famílias tem utilizado os recursos em hipermercados, o que corresponde a 84,97% dos valores injetados na economia do Distrito Federal. Em seguida, vêm os Atacados (7,88%) e setor de alimentação, como hortifrutigranjeiros (3,34%).

Benefício

No total, 106 mil estudantes estão sendo beneficiados, o que corresponde a quase 70 mil famílias. Os saldos do cartão podem ser consultados pelo aplicativo BRB CARD Pré-pago. Para a compra de alimentos, o cartão pode ser utilizado em qualquer estabelecimento, como supermercados, mercados, mercadinhos de bairros, restaurantes e padarias, os quais continuam com as portas abertas, mesmo com as medidas de fechamento de estabelecimentos comerciais tomadas até o momento para evitar a disseminação do coronavírus.

Os beneficiários que tiverem qualquer dúvida, denúncia, reclamação, sugestão ou elogio podem entrar em contato com a Ouvidoria, pelo 162 ou pelo site.

Agência Brasília