Famílias de usuários de Taguatinga são recadastradas nas UBSs

PUBLICIDADE 

Equipes de Saúde da Família estão percorrendo residências de Taguatinga, Águas Claras e Vicente Pires para o recadastramento das famílias no Sistema Único de Saúde. O objetivo é aumentar o número de cadastrados e atualizar os já existentes. Os profissionais também fazem perguntas sobre as condições de saúde dos moradores e fatores de risco.

A ação do recadastramento foi intensificada neste mês de janeiro devido a mudanças no financiamento da Atenção Primária à Saúde, que passou a ter como um dos critérios a população cadastrada. Ao receber a visita, o morador deve pedir a identificação do profissional que deverá apresentar o seu crachá funcional.

“Com o movimento da planificação realizada nas três cidades, as equipes foram a campo para avançar nesse cadastro. No início de dezembro tínhamos 6% de área cadastrada. Alcançamos 20% em janeiro”, comemora o diretor da Atenção Primária à Saúde da região Sudoeste, Rodrigo Miranda.

A coleta de dados também faz parte do movimento do Planifica SUS, que visa implantar uma metodologia para otimizar os fluxos promovendo mudanças nos processos de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde junto dos atendimentos ambulatoriais e laboratoriais da região.

O resultado esperado é atendimento mais humanizado e acolhedor, resolutivo e de qualidade. O Planifica é um programa do Ministério da Saúde e está sendo implantado em todo o território nacional.

Com informações da Agência Brasília.