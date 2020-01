Famílias com renda de R$ 27 mil receberam Bolsa Família em 2019

PUBLICIDADE 

248 famílias que têm servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) na composição receberam benefício do programa Bolsa Família de forma indevida. Algumas delas chegaram a ter renda mensal de R$ 27,1 mil por pessoa.

É o que aponta uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU). Entre as 248 famílias, 165 tinham ganhos de R$ 506 e R$ 1,9 mil por pessoa; outras 63 ganhavam entre R$ 2 mil e R$ 4,6 mil; 19 lucravam entre R$ 5 mil e R$ 8,5 mil mensais. De acordo com as regras do Bolsa Família, o limite de renda por pessoa permitido é de R$ 499.

Para a CGU, o erro é ocasionado por falhas na desatualização do Cadastro Único (CadÚnico). “A omissão de declaração de renda no ato da inscrição ou atualização do cadastro, e falha de comunicação entre os setores do GDF envolvidos” também são problemas que levam à irregularidade, segundo a Controladoria-Geral.

Segundo a lei que regulamenta o Bolsa Família, quem prestar informações falsas ou usar de qualquer outro meio ilícito para receber o benefício pode ser obrigado a ressarcir os valores recebidos e até responder criminalmente. O GDF não havia se pronunciado até a última atualização desta matéria.