Famílias carentes recebem alimentos saudáveis no Riacho Fundo I

Nesta quarta-feira (13), mais de 100 moradores da Colônia Agrícola Sucupira foram beneficiados pelo projeto Banca Solidária, que, idealizado pela Administração Regional do Riacho Fundo I, propões a união de comerciantes e voluntários para montagem e distribuição de cestas verdes.

Famílias que estão em situação de vulnerabilidade, devido à pandemia do coronavírus, têm recebido o reforço para alimentação saudável pelo projeto que ocorre quinzenalmente. Alface, cheiro verde, cenoura, repolho, batata doce, cebola, limão, tomate e banana são alguns dos vegetais e frutas que compõem a cesta. Famílias com idosos, crianças e desempregados fazem parte do grupo prioritário.

A administradora do Riacho Fundo I, Ana Lúcia Melo, agradeceu a solidariedade dos comerciantes e reforçou que a administração segue recebendo doações. “A doação dos empresários locais é fundamental para ajudarmos o maior número de pessoas possível. Solidariedade e amor ao próximo estão presentes diariamente em nossas ações.”

Doações

Quem quiser ajudar o projeto Banca Solidária com doações de vegetais ou frutas, basta ligar ou enviar WhatsApp para o telefone (61) 99354-8854.

Com informações da Agência Brasília

