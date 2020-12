Família encontra dermatologista morto em seu apartamento, no sudoeste

PUBLICIDADE

Um dermatologista foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, no Sudoeste. A vítima, identificada como Henrique Moreira dos Santos, de 37 anos, foi encontrada por familiares após um chaveiro abrir a porta do imóvel.

Como o dermatologista não atendia o telefone desde o domingo (20), o irmão a mãe dele foram até o apartamento. A família chamou um chaveiro para abrir a porta do imóvel e achou Henrique caído no chão, na manhã desta quarta-feira (23). A vítima já estava sem vida.

Os agentes da 3ª DP aguardam o resultado da necropsia e da perícia para saber qual teria sido a causa e a data da morte. Informações preliminares apontam que o apartamento estava trancado por dentro, com a chave na porta. Não foram encontradas marcas de agressão no corpo de Henrique.