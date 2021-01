Família busca moradora de Vicente Pires que desapareceu em São Paulo

PUBLICIDADE

A moradora de Vicente Pires, Geicy Kelly de Freitas Araújo, 32 anos, está desaparecida há três dias. Segundo amigos e familiares, ela passava férias em São Sebastião, no litoral de São Paulo. A família disponibilizou os seguintes contatos para quem tiver informações:

(61) 98419-2623

(61) 99653-7676

(61) 98602-4537

A família registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo na manhã desta sexta-feira (8) e, em contato com o Instituto de Medicina Legal do estado, ninguém com o nome ou características físicas da jovem foi identificado no local.