Falta de funcionamento de semáforo causa acidente entre ônibus e caminhão de lixo 

A falta de funcionamento do semáforo da Rodoviária na Via S1, causou um acidente entre um caminhão de lixo e um ônibus que saía do da Rodoviária com destino à Ceilândia.

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (24). Ninguém ficou ferido e os motoristas foram registrar à delegacia para registrar Boletim de Ocorrência.

O trânsito ficou lento na região da rodoviária, sentido Torre de TV. Outros semáforos estão desligados na Via.