Faixa de acesso da Epia será interditada segunda-feira (14)

Na próxima segunda-feira (14), a partir das 9h, a faixa de acesso próxima à passarela do Hipermercado Extra, que liga o Km 15 da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia/DF-003) à marginal de acesso ao Cruzeiro Novo, Octogonal e Sudoeste.

Empreendida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER), a ação visa melhorar a fluidez do trânsito na marginal da rodovia, com a liberação de uma faixa de rolamento existente à esquerda para proporcionar mais comodidade aos motoristas que trafegam nas proximidades dos acessos à Central de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa), à Feira dos Importados e também ao Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

“ É uma medida que pode parecer simples, mas que vai melhorar o trânsito no local, principalmente nos horários de pico, quando o fluxo atinge aproximadamente 5 mil veículos”, informa o superintendente de trânsito do DER, Elcy Ozório dos Santos.

Alternativas

Com a intervenção viária, o motorista que quiser acessar esses locais vai poder optar por uma das três agulhas situadas, respectivamente, a 400 metros, 600 metros e 900 metros da faixa de acesso a ser interditada.

Com informações da Agência Brasília