Facilitado acesso à internet em São Sebastião

A comunidade de São Sebastião tem novos pontos gratuitos para acessar a internet. A Administração Regional disponibilizou três computadores para uso gratuito dos mais de 115 mil moradores. Os aparelhos estavam ociosos e foram instalados nas áreas interna e externa do órgão para fácil manuseio. É mais um meio facilitador para realizar pesquisas, agendar serviços e demandar melhorias na região.

“Na cidade, temos boa parte da população sem conexão por estarem em áreas mais ermas sem atendimento das operadoras. Esta foi a forma que encontramos para trazer a tecnologia para acesso da população”, explica o administrador regional de São Sebastião, Alan Valim. De acordo com ele, readequações no órgão e simplificação de serviços abriram espaço para a subutilização de computadores.

Os equipamentos começaram a ser instalados no fim de novembro e já contam com uso de cerca de cem pessoas, diariamente. A previsão é que outros sete sejam disponibilizados pelo órgão no próximo ano. “A ideia é que seja um ponto de acesso rápido, para resolver problemas pontuais, agendar serviços com o governo, registrar reclamações e elogios na ouvidoria, fazer pesquisas de interesses de estudantes. Até por isso, não há cadeiras. São paredes tecnológicas”, ressalta o administrador.

“Tem muita gente que precisa na cidade e que agora pode aproveitar e ter acesso a vários serviços”, confirma a aposentada Tânia de Fátima Mercado. A mulher, de 54 anos, mora há mais de duas décadas na região. “Essa é uma ótima alternativa. Com a pandemia, desempregados podem vir buscar oportunidades de emprego e os próprios alunos, que agora estão estudando de casa, conseguem pesquisar e fazer trabalhos”, entende.

Por falar em estudantes, a administração cede algumas salas para cursos profissionalizantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Professora de confeitaria, Carolina Baptista, 36 anos, valoriza as instalações. “A vantagem é que todos podem ter acesso à internet gratuita. Além de permitir pesquisa durante e após as aulas, ainda dá oportunidade para novas inscrições”, observa.

Em tempos de pandemia, cuidado nunca é excesso, então as máquinas passam por limpeza constante. O uso é livre enquanto a administração regional estiver de portas abertas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A iniciativa não gera custos extras ao órgão. A internet disponibilizada é fruto de uma parceria.

“Temos a meta de transformar o Distrito Federal em uma cidade inteligente. Por isso, todos os meios de acesso às tecnologias e democratização de redes são importantes para a sociedade, como esta em São Sebastião”, entende o secretário de Ciência e Tecnologia (Secti), Gilvan Maximo. A iniciativa local acaba fortalecendo a política da capital.

No DF, a Secti tem o papel de democratizar o acesso às redes. A pasta é responsável pela distribuição de pontos de Wi-Fi social, com meta de ter 200 locais fixos com internet gratuita até o fim da atual gestão. Em São Sebastião, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) recebeu a tecnologia em 2019.

O serviço é oferecido à população sem ônus ao Governo do Distrito Federal, pois as empresas credenciadas no projeto custeiam a instalação e manutenção das redes e, em contrapartida, podem explorar modalidades de publicidade digital quando os aparelhos se conectam às suas redes.

As informações são da Agência Brasília