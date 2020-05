FAC do DF distribuirá R$ 13 milhões entre as Regiões Administrativas

PUBLICIDADE 

O Fundo de Apoio à Cultura (FAC) terá uma novidade este ano. Desta vez, os R$ 13 milhões a serem disponibilizados serão divididos por regiões administrativas e não como acontecia anteriormente pela espécie da arte a ser desenvolvida, como música, teatro, dança etc. Para viabilizar o novo modelo, o Distrito Federal foi dividido em oito regiões e cada produtor interessado deverá estar inserido em uma delas para apresentar o seu projeto como sendo daquela localidade. Os interessados poderão inscrever trabalhos nos valores de R$ 40 mil, R$ 80 mil ou R$ 120 mil. A expectativa do GDF é que os recursos atendam a 195 projetos. Os interessados têm até o dia 19 de junho para realizar as inscrições.

Outra novidade da Secretaria de Cultura e Economia Criativa foi aproveitar o período de entressafra de shows e espetáculos, devido a pandemia de coronavírus, e, por meio do Conecta Cultura, capacitar os produtores culturais da cidade sobre como acessar o Fundo de Apoio à Cultura e a Lei de Incentivo à Cultura.

Foram produzidos oito vídeo aulas e sete apostilas em PDF, sobre o passo a passo de como devem ser elaborados os projetos. O Conecta Cultura foi lançado em abril deste ano para auxiliar os produtores culturais a enfrentar o período de isolamento social, estabelecido devido a pandemia da covid-19. A subsecretaria espera que com a iniciativa um número cada vez menor de proposições de trabalhos volte a seus autores para que sejam feitas correções.

Segundo o subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural do DF, João Moro, a ideia é explicar de maneira didática como funcionam os mecanismos, de maneira a capacitar cada vez mais agentes a acessarem os recursos, promovendo a difusão cultural. “Vamos auxiliar os agentes culturais a produzirem seus trabalhos em novos formatos, contribuindo para a democratização do acesso à cultura neste momento de quarentena e gerando alternativas de produções culturais”, explicou João Moro.

Os vídeos foram produzidos com os temas que causam as maiores dúvidas entre os produtores culturais. A introdução esclarecerá cada mecanismo de fomento oferecido pela secretaria de Cultura, assim como informações gerais e dicas de preenchimento de formulários.

Além disse também será explicada de maneira didática os trâmites da documentação até a avaliação e processo deliberação. Atendendo aos pedidos da comunidade artística, as oficinas on-line também irão orientar os agentes na finalização dos projetos, como a prestação de contas e processos de pós execução.

Projetos para a quarentena

Como o setor cultural deverá ser um dos últimos a terem as atividades normalizadas, a secretaria também lançou edital no valor de R$ 2 milhões para atender a projetos cujas apresentações acontecerão de forma online.