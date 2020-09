Fábio Felix defende criação da CPI da Pandemia: “Vamos investigar o Poder Executivo”

PUBLICIDADE

“Nós estamos desqualificando o instrumento Comissão Parlamentar de Inquérito”, afirmou o deputado Fábio Felix, na tarde desta quarta-feira (16), para discutir a criação da CPI da Pandemia, que. “Nós temos tantas comissões na fila que, daqui a pouco, a gente vai precisar investigar alguma coisa e isso vai ser utilizado como subterfúgio para enterrar qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito”, explicou o deputado.

Na última semana vários parlamentares discursaram lamentando a situação de adiamento para definição da CPI. A maioria usou palavras como “vergonha”, “brincadeira” e a expressão “falta de compromisso” para classificar o quadro que se instalou na CLDF desde que o requerimento para a abertura da CPI da Pandemia alcançou as 13 assinaturas necessárias para fazer com que a comissão tivesse prioridade sobre as demais. “Essa circunstância reforça o discurso de que a Câmara Legislativa é uma ‘casa de horrores’ e daqueles que desejam fechá-la”, argumentou o deputado Leandro Grass, autor do pedido da CPI que pretende investigar possíveis irregularidades em compras de insumos para o enfrentamento da pandemia. Entretanto, alguns deputados optaram por retirar suas assinaturas para criação da CPI.

“Eu recebi esse presente aqui, a pizza, dos meus colegas de gabinete, porque é isso que essa casa vai estar dando. Quem tem medo da CPI da Pandemia? Tem pizza aqui, deputados, essa Câmara Legislativa devia fugir da pizza e instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito”, clamou o deputado, com uma caixa de pizza nas mãos.

“Vamos investigar! Vamos investigar o Poder Executivo! Esse que é o nosso papel. Tá errado isso que a gente está fazendo hoje, tá errado isso que a gente tem feito nas últimas duas semanas. E eu não tô encenando aqui não, sabe por quê? Porque é isso que eu defendi. Eu me elegi para defender isso, deputados, eu me elegi para fazer exatamente isso que estou fazendo. Eu lamento que outros não tenham sido eleitos com a mesma pauta”, finalizou Felix.

