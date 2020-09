Fábio Felix critica operações contra vendedores ambulantes

PUBLICIDADE

O distrital Fábio Felix (PSOL) criticou no plenário da Câmara Legislativa Do Distrito Federal (CLDF) a operação realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) contra ambulantes que comercializam seus produtos em Taguatinga, na Rodoviária do Plano Piloto e no Setor Comercial Sul.

Na opinião do parlamentar, as ações têm um “caráter higienista”.

“Vivemos uma crise econômica que leva muitas pessoas ao desemprego e que encontram na informalidade uma maneira de sobrevivência”, considerou. “Para que esses trabalhadores não saíssem às ruas durante a pandemia, o GDF deveria ampliar a renda emergencial e a distribuição de cestas básicas que não têm chegado aos que mais precisam”, sugeriu. O distrital disse ainda que o governo precisa orientar os vendedores para que evitem aglomerações e não patrocinar “operações cada vez mais duras”.

Com informações da CLDF