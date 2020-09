Fabiana di Lúcia é nomeada assessora especial do Gabinete da Casa Civil

PUBLICIDADE

A Secretaria de Empreendedorismo do Distrito Federal passou por mudanças nesta sexta-feira (11). A então chefe, Fabiana de Lúcia, deixou a pasta para assumir o cargo de assessora especial do Gabinete da Casa Civil do DF.

Fabiana di Lúcia é advogada especialista nas áreas cível, criminal e administrativo. Foi subsecretária de Assuntos Fundiários da Secretaria de Regularização de Condomínios do DF entre 2012 e 2015. Também foi conselheira de Administração da Terracap.

Mauro Roberto da Mata agora é o novo secretário de Empreendedorismo. Da Mata esteve na Secretaria de Trabalho neste ano e na Secretaria de Educação de Santo Antônio do Descoberto-GO entre 2018 e 2019.

Na mesma pasta, houve troca na Assessoria de Órgãos Colegiados e na Subsecretaria de Fomento ao Empreendedorismo. Na primeira, Andressa de Paiva Pelissari assume o cargo antes ocupado por José Cássio Froes de Moraes. Na segunda, Ildecer Meneses de Amorim dá lugar a Danillo Ferreira dos Santos.

As mudanças estão contidas no Diário Oficial (DODF) desta sexta (11).