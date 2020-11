Fabiana Costa é escolhida por Bolsonaro para Procuradoria-Geral do MPDFT

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro decidiu acatar a lista tríplice do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e nomeou Fabiana Costa para um novo mandato na Procuradoria-Geral de Justiça.

Com experiência nas promotorias Criminal, Violência Doméstica, Júri e Infância, Fabiana ocupa o cargo mais alto do MPDFT desde 2018, quando foi nomeada pelo então presidente Michel Temer. A procuradora-geral permanece na vaga até 2022. O atual mandato termina no dia 5 de dezembro.

Fabiana foi a mais votada por pleito 345 procuradores e promotores de Justiça do MPDFT. A atual procuradora teve 247 votos, contra 172 de Cláudio Portela e 129 de Nardel Lucas da Silva.

Mais sobre a procuradora-geral

Fabiana Costa é graduada em Direito pelo Uniceub, pós-graduada pela Fundação Escola do MPDFT e mestre pela Universidade de Brasília. Foi membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP-MJ (2014/2016), da Comissão Nacional de Apoio às Penas e Medidas Alternativas (Conapa – 2003/2006 – 2009/2011), além de coordenar Grupo de Trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À época da primeira nomeação, Fabiana declarou que aquele era o momento de “colocar à disposição da Instituição e da população do DF toda a experiência que acumulei ao longo da minha trajetória no MP e na vida pública”.