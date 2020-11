Explosão de lancha causa queimaduras em 40% do corpo de uma das vítimas

PUBLICIDADE

Pedro Marra

[email protected]

A explosão de uma lancha no fim da tarde desta quarta-feira (18), nas margens do Lago Paranoá, deixou duas pessoas gravemente feridas, além de um homem com queimaduras graves em 40% do corpo. As outras duas pessoas que estavam no momento da explosão são um adulto, com poucos ferimentos, e uma criança de 5 anos, que passou ilesa. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a ocorrência foi solicitada no Setor de Clubes Sul, próximo ao Posto Ipiranga da Villa Náutica.

“São queimaduras de segundo e terceiro grau em cada uma das vítimas. Um homem ficou com 40% do corpo queimado e queimadura de 3º grau nas pernas e fratura nos braços. Uma mulher foi levada para o Hospital de Base com queimadura de 1° grau na face e no braço com crise nervosa”, comunica o tenente Spindola.

Os dois adultos que tiveram queimaduras mais graves foram levados ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). As outras duas pessoas tiveram apenas escoriações leves. Um adulto foi levado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) por precaução. “Todos eles estavam conscientes quando foram levados rumo ao hospital”, acrescenta o tenente do Corpo de Bombeiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo os militares do CBMDF, a embarcação parou para abastecer próximo ao cais, onde os motores deixaram de funcionar. Em seguida, o barco foi removido para terra firme. Quando um dos ocupantes tentou consertar o problema técnico, a embarcação explodiu.

Os bombeiros apagaram as chamas em 20 minutos como uso de água e espuma. O veículo aquático passará por perícia da Marinha.