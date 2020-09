Exclusivo: “a gente imagina, mas quando acontece, não sabemos como reagir”, diz Talita Bittencourt

PUBLICIDADE

Por Lindauro Gomes e Lucas Valença

O Jornal de Brasília publica nesta sexta-feira (11) uma entrevista exclusiva com a educadora sexual Talita Bittencourt, constrangida durante as gravações de um reality show em Brasília na última segunda-feira (7). Ainda perplexa com a situação vivida, a sexóloga repudiou a agressão sofrida e explicou que já acionou as autoridades competentes por meio de advogados. Após a publicação do primeiro vídeo, autoridades públicas se manifestaram sobre o caso.

Veja também, a segunda parte dos vídeos obtidos pelo JBr que comprovam e demonstram o momento de abuso promovido pelo participante Gustavo Borges, afastado da atração televisiva “Os Infiltrados”, veiculado pela TV Brasília, após o fato. Com palavras ofensivas e com sinais de misoginia, o então integrante do programa, se masturba diante das câmeras e da profissional.

Confira a entrevista completa com a palestrante e educadora sexual Talita Bittencourt:

Veja o momento em que o então participante Gustavo Borges entra sem roupa no local onde aconteceria a palestra:

A reportagem procurou o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), deputado Fábio Felix, que comentou o assunto. Também relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Feminicídio, o distrital enviou um vídeo ao jornal repudiando a atitude do então participante. Confira:

A Procuradora da Especial da Mulher do Legislativo local, distrital Júlia Lucy (Novo), enviou uma nota à reportagem lamentando o fato e lembrou que “o caso divulgado serve para alertar a sociedade sobre o crime de importunação sexual”, previsto no artigo 215-A do Código Penal.

“É lamentável o fato de alguns homens ainda não entenderem que seu comportamento e liberdade sexual não devem agredir, física ou moralmente, as mulheres”, afirmou a parlamentar.

Segundo a psicóloga e sexóloga Luisa Miranda, apesar dos avanços históricos, “muitos homens ainda se sentem no direito de se colocarem nesse papel de centro, de relevância”. Ela explica, no entanto, que a atitude misógina do participante ainda está presente na sociedade “patriarcal”.

Para ela, a situação vivida por Talita Bittencourt, foi de “muita humilhação” , “desnecessário” e “lamentável”. “É uma pessoa que demonstrou ter um comportamento completamente desagradável, nojento; e eu estou usando a palavra nojento no sentido de desrespeito, violação e de violência contra a mulher. O que ele fez gera repulsa”, comentou.

Assista o vídeo em que a psicóloga repudia o ato do participante e se solidariza com Talita Bittencourt:

Os advogados da educadora sexual, Benjamim Barros (foto) e Daniel Saraiva, do escritório Saraiva e Barros Advogados, enfatizaram que a cliente está prestando os devidos depoimentos e que ações criminais e cíveis serão tomadas contra o DJ Gustavo Borges. Contra a produtora, no entanto, explicam que estão em conversas, mas que uma possível ação judicial ainda não foi definida. O entendimento, porém, é de que a produção do programa não agiu em tempo hábil para evitar o constrangimento e a agressão à cliente.

“A parte cível nós ainda estamos avaliando o grau de responsabilidade de cada um dos envolvidos. O do Gustavo é evidente, mas da produtora o contexto e o que ela deixou a desejar ainda está sendo avaliado a responsabilidade deles. Mas o Gustavo, certamente”, ressaltou.

A defesa informou que os representantes do programa televisivo chegaram a fornecer as gravações de três câmeras com ângulos diferentes do fato ocorrido que devem ser encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (DEAM). A inquérito criminal, no entanto, deve ser enviado para o Goiás, já que o programa é gravado em uma chácara em Corumbá. Segundos os advogados, “as imagens são as maiores provas, já que não há muito o que se dizer do que está sendo ali exposto e ouvido”.