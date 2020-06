Ex-pároco é indiciado por estuprar jovens no Gama

O inquérito sobre o homem que abusou sexualmente de 11 adolescentes em uma igreja católica do Gama foi concluído pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na tarde de hoje.

Identificado como pároco da Paróquia Nossa Senhora da Aparecida, Elithon Carlito Silva Pereira, 30 anos, foi indiciado por estuprar 11 jovens acima de 14 anos.

Informações da 20ª DP, do Gama, responsável pelo caso, constam que os abusos iniciaram em 2017, época em que o homem trabalhava como líder de liturgia da Paróquia Nossa Senhora da Aparecida, no Gama.

Segundo o delegado do caso, Renato Martins, os estupros foram revelados em 17 de maio, durante uma transmissão ao vivo da banda de Elithon.

Mesmo que Tom (como é chamado no meio católico), tenha pedido desculpas pela atitude com os adolescentes, gerou revolta em alguns participantes do grupo comandado por Elithon.

Com essa indignação, eles avisaram do caso ao padre à frente da paróquia onde o suspeito morava. Com o alerta, o sacerdote passou as informações à Polícia Civil.

Encontros fora da igreja

A Polícia Civil acredita que os crimes não foram cometidos na igreja. A corporação alega que o suspeito marcava reuniões particulares com os meninos.

Reuniões essas que aconteciam na casa dos jovens, em chácaras ou fora do Gama também. Eram nesses momentos em que ocorriam os abusos sexuais.

Elithon ainda está em liberdade porque não foi preso em flagrante. Ele até se apresentou à 20ª DP para prestar esclarecimentos.