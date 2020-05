Evolução satisfatória: Ibaneis deve deixar UTI na quinta (28)

PUBLICIDADE 

Os médicos envolvidos na cirurgia do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, deram uma entrevista coletiva para falar sobre o quadro clínico após uma cirurgia no intestino. De acordo com o boletim médico, Ibaneis praticamente não sente mais dores, tem tido uma recuperação satisfatória e pode deixar a unidade de terapia intensiva (UTI) nas próximas 24 horas.

Na manhã desta quarta (27), Ibaneis demonstrou estar evoluindo na recuperação. Os médicos o encontraram sentado no leito, consciente e orientado. Caso siga desta forma, o governador deve seguir para um quarto na manhã de quinta (28).

“Nós iniciamos a dieta líquida para ele ontem à noite, e hoje de manhã progredimos essa dieta. Ele já está fazendo fisioterapia, caminhando fora do leito, e vem evoluindo de uma forma bastante favorável no pós-operatório”, explicou o coordenador de terapias intensivas Marcelo Maia.

Quanto a alimentação, o coordenador explica que Ibaneis não terá de passar por restrições após a cirurgia. “Ele vai poder se alimentar normalmente. Depois, nós vamos traçar um planejamento de dieta que dê a ele uma menor irritação do aparelho digestivo.”

O chefe do Executivo local seguirá sendo monitorado. Desta forma, só será possível saber quando o governador poderá voltar para casa nos próximos dias. Os médicos também evitam falar sobre quando Ibaneis poderá retornar às atividades como governador do DF.

Internação

Ibaneis sentiu dores abdominais na segunda-feira (25) e procurou o hospital DF Star. O governador foi internado e, na madrugada de terça (26), passou por uma cirurgia.

Detectou-se que o governador ingeriu um corpo estranho — mais precisamente um osso animal (podendo ser um osso de galinha ou um espinho de peixe). Os médicos afirmam que o corpo foi retirado por completo.

Visita de Bolsonaro

Na manhã desta quarta (27), o presidente Jair Bolsonaro se dirigiu ao hospital DF Star para visitar Ibaneis. Bolsonaro também visitará o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.