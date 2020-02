Eventos de ressaca do Carnaval vão impactar trânsito no fim de semana

PUBLICIDADE 

Devido aos eventos de ressaca do Carnaval marcados para sábado (29) e domingo (01/03), o Detran vai auxiliar no controle de tráfego e pedestres no Parque da Cidade, nos arredores do Ginásio Nilson Nelson e da Funarte, o objetivo é garantir a segurança do público.

Ginásio Nilson Nelson

No sábado (29), das 17h às 3h, os agentes atuarão no Carnaval no Parque, na área externa do Ginásio Nilson Nelson. Serão montados dois pontos de controle de trânsito: um na altura do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e outro em frente ao ginásio, às margens da Via N1. Além de auxiliar na travessia de pedestres e na fluidez do trânsito, os agentes estarão de olho em irregularidades, principalmente direção sob efeito de álcool estacionamento em local proibido.

Funarte

Das 12h às 19h de sábado, o bloco Divinas Tetas promoverá evento no gramado entre a Funarte e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com público estimado em 50 mil pessoas. Para garantir segurança aos foliões e fluidez ao trânsito, os agentes farão controle de tráfego nas imediações e implantarão área de estacionamento para táxi e de embarque e desembarque para veículos de transporte por aplicativo na via de ligação entre a S1 e a N1. Como os estacionamentos da Funarte e do estádio estarão fechados, a orientação aos motoristas é que estacionem seus veículos no Parque da Cidade.

Parque da Cidade

O Estacionamento 4 do Parque da Cidade receberá o bloco Vamos Full Gil, das 15h às 21h de sábado. Já no domingo (1º/3), das 13h às 20h, em função do Carnaval da Diversidade – Projeto Carnaval de todas as Cores, haverá controle de tráfego com implantação de área de embarque e desembarque para transporte por aplicativos e estacionamento para táxi, ao longo da via, e de faixas para travessias de pedestre.

Acompanhe, abaixo, as principais alterações programadas.

Com informações da Agência Brasília