Eventos de Carnaval terão apoio do Detran

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará o controle de tráfego, auxílio à travessia de pedestres e fiscalização de trânsito durante o carnaval. Nesta quinta-feira (20), por exemplo, haverá auxílio em eventos que serão realizados no Riacho Fundo I, na 201 Norte e na área externa do Ginásio Nilson Nelson.

A partir das 8h30, ocorrerá o 1º Carnaval de Rua de Inclusão Social dos Pacientes da Saúde Mental do Riacho Fundo I. Os foliões se concentrarão no estacionamento do Conselho Tutelar, ao lado da Administração Regional da cidade, e partirão em direção à Associação dos Amigos da Saúde Mental (Assim), na AE 3, lote 14 e 15, com previsão de chegada às 11h30.

Entre as 10h e 23h, acontecerá o Carnaval Praça dos Prazeres, no Setor de Autarquias Norte, atrás do Comércio da 201 Norte. Será destinada área específica para embarque e desembarque, além de vagas reservadas para táxis, atrás do Banco do Brasil.

Das 17h às 3h, os agentes atuarão no evento Carnaval no Parque, que este ano acontecerá na área externa do Ginásio Nilson Nelson. As equipes do Detran atuarão em dois Pontos de Controle de Trânsito: um na altura do Tribunal de Contas do Distrito Federal e outro em frente ao ginásio, às margens da via N1. Os agentes auxiliarão na travessia de pedestres e na fluidez do trânsito, além de coibir infrações de trânsito, principalmente as de estacionamento irregular e direção sob efeito de álcool.

Com informações da Agência Brasília