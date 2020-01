Eventos arrecadaram 68 toneladas de alimentos

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Esporte e Lazer arrecadou 68 toneladas de alimentos com a realização e apoio de quatro eventos esportivos no ano de 2019. A 49ª Corrida de Reis e três partidas de futebol realizadas no Estádio Nacional Mané Garrincha: Vasco e Flamengo, Avaí e Flamengo e Fluminense e Corinthians.

Esses 68.614 kg de alimentos foram distribuídos para mais de 120 instituições, beneficiando diretamente cerca de 25 mil pessoas.

Uma das instituições que receberam as doações foi Projeto Nova Vida (Pronovi), de Sobradinho 2, que atende cerca de 60 crianças de 45 famílias. A instituição acolhe crianças no contraturno escolar e com atividades culturais e educativas.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Leandro Cruz, a parceria com o Ceasa reforça a missão da pasta de promover o esporte e a inclusão. “Todos os eventos esportivos do DF, ou eventos de qualquer natureza que sejam realizados nos equipamentos geridos pela nossa secretaria, colocamos como contrapartida a arrecadação de alimentos em parceria com o Banco de Alimentos”, destacou.

Parceria

A Ceasa, por meio do Banco de Alimentos de Brasília, e a Secretaria de Esporte e Lazer atuaram como parceiros, por força do Programa de Coleta e Doação de Alimentos (Lei nº. 4.634, de 23 de agosto de 2011 e Decreto nº. 37.312 de 4 de maio de 2016), em alguns eventos esportivos, tendo o Banco de Alimentos ficado responsável pelo recebimento dos produtos dados como entrada ou meia entrada nesses eventos.

Arrecadações

49º Corrida de Reis – arrecadou 46.092kg de alimentos não perecíveis;

Jogo Vasco x Flamengo – arrecadou 11.590kg

Jogo Avaí x Flamengo – arrecadou 8.989kg

Jogo Fluminense x Corinthians – arrecadou 1.942kg

Com informações da Agência Brasília.