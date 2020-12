Eurobike promove encontro para apresentar o novo Mini Countryman híbrido

PUBLICIDADE

Para o relançamento do modelo, a Eurobike promoveu, no último domingo (13) um encontro de Mini Cooper entre clientes e parceiros. Nós do Jornal de Brasília fomos conferir os detalhes desse encontro e saber um pouco mais dos detalhes do novo modelo.

Em entrevista, o gerente comercial Thiago Botelho explicou que apesar dos valores baterem na casa dos modelos da concorrente alemã BMW, o Mini é um carro apaixonante, que conquista quem quer um carro para a família. Thiago também diz que o modelo faz parte de uma aposta da marca para o segmento de carros com maior autonomia e que a marca fará em breve o lançamento de um modelo 100% elétrico, acompanhando as novas tendências de mercado.



Thales Luz é especialista em produtos e atua na Eurobike na parte mais técnica. Ele conta que o Mini Coutryman, tem um sistema onde permite uma autonomia de até 57km rodados apenas com o motor elétrico. No percurso que fizemos com Thales até formosa, o carro se mostrou estável e confortável para altas velocidades, o que é um ponto positivo para quem gosta de viajar. Veja na integra a entrevista com ele:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Já para os amantes da tecnologia, há um pequeno ponto que pode contrariar, o fato de o computador de bordo atual aceitar apenas conectividade móvel com os aparelhos da Apple, o que devido circunstâncias atuais pode ser considerado um ponto negativo, uma vez que a tecnologia tem se mostrado bastante democrática.

Confira os depoimentos de alguns clientes que possuem algum dos modelos da Mini Cooper:



Imagens de drone usadas na reportagem: Dimmy Falcão