Estudantes terão acesso a Tecnologia e Robótica no DF

Com o objetivo de capacitar jovens entre 15 e 18 anos para as chamadas “profissões do futuro”, o Governo do Distrito Federal (GDF) criou 12 laboratórios de robótica e tecnologia em diversas regiões administrativas. Nesses locais, os jovens poderão aprender a manusear softwares livres, impressoras 3D e construir robôs, drones e conceitos de web design.

Em parceria com o Instituto Campus Party, a iniciativa é da Secretaria de Tecnologia e Inovação (Secti). As aulas, gratuitas, tem como objetivo inserir os jovens em uma área cada vez mais presente no mundo. Essa é a primeira fase do programa Passaporte para o Futuro. A ideia e que sejam abertas 100 unidades até o final de 2021.

O Sol Nascente e o Paranoá já tiveram seus laboratórios inaugurados, com a presença do Governador Ibaneis Rocha. O do Recanto das Emas será aberto no próximo dia 17. “Vamos capacitar cerca de 40 mil jovens nos próximos 3 anos e a ideia é já colocá-los no mercado de trabalho. A ideia é treina-los para que possam fazer automação de casas, trabalhar com energia fotovoltaica, pilotar drones”, explica o Secretário de Ciência e Tecnologia, Gilvan Máximo.

As turmas serão compostas de 30 alunos por turno (matutino e vespertino), com monitores e orientadores lecionando. Entre 150 e 200 jovens serão formados todo ano, de acordo com o tamanho da unidade. As aulas começam no dia 2 de março.

Todo o material didático e físico será disponibilizado pelo Instituto Campus Party, maior acontecimento tecnológico do Brasil. O projeto consiste em laboratórios com mobiliário, equipamentos de eletrônica para ensino de robótica, impressora 3D, computadores, material didático e internet de alta velocidade.

Cadastro único

Os critérios de seleção dos estudantes serão os mesmos usados para o Cadastro Único. As vagas serão destinadas a alunos de baixa renda, das quais 50% delas para o sexo feminino e 50% para o masculino. Será analisada também a frequência escolar do estudante.

A inscrição pode ser feita pelo site

Laboratórios – 1ª fase do programa:

Paranoá

Sol Nascente

Recanto das Emas

Rodoviária do Plano Piloto

Itapoã

Gama

Biotic (Laboratório Avançado)

Santa Maria

Samambaia

Estrutural

Café sem Troco

Ceilândia*