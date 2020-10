Estudantes criam apostila gratuita de inglês para ENEM

PUBLICIDADE

Adria Lizia, 18, e mais duas amigas do seu curso de inglês, Vitória Munchen, 18, e Luíza Dantas, 18, se reuniram para criar uma apostila de estudos gratuita para participantes do ENEM.

O projeto foi desenvolvido para ajudar estudantes que selecionaram inglês na opção língua estrangeiro do ENEM, “Com a chegada da pandemia, veio mais uma motivação para iniciar esse projeto e ajudar aqueles estudantes que foram afetados e acabaram sem recursos de aprendizado para a prova”, comentou Adria, idealizadora do projeto.

A apostila é 100% gratuita e é enviada para o e-mail do interessado em formato PDF. Segundo as estudantes, qualquer um pode ter acesso ao material, mas ele foi planejado para os estudantes que prestarão vestibular.

As 3 amigas tiveram a oportunidade de ingressar em um programa financiado pela Embaixada dos Estados Unidos, chamado English Program Access em 2017, hoje o grupo já está no 8° semestre do curso de inglês. “Quando a apostila já estava pronta, enviamos para nossos professores revisarem. Eles fizeram correções e nós adaptamos. Então a apostila tá com um material de qualidade e com informações certas”, finalizou Adria, que já sonha com outros projetos para ajudar nos estudos dos vestibulandos.

Para ter acesso ao material basta mandar uma mensagem para o insta @antesdafacul_ e a apostila será enviada por e-mail.

ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é hoje a principal porta de entrada no ensino superior do Brasil. A prova viabiliza o acesso às instituições de educação públicas e privadas. O resultado também é usado para o ingresso direto em universidades que utilizam a avaliação de forma integral ou como complemento aos seus vestibulares próprios para entrada em seus cursos de graduação.

De acordo com o anúncio do Ministério da Educação (MEC), as provas do ENEM 2020 serão realizadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.

Adiado após pressão dos estudantes e parlamentares por causa da pandemia da Covid-19, o novo cronograma do ENEM 2020, tem a previsão das seguintes datas:

