Estudante é preso suspeito de manter 11 cobras em apartamento, em Valparaíso de Goiás

Um estudante de biologia foi preso, na manhã dessa quarta-feira (13), sob suspeita de manter 11 cobras exóticas dentro do apartamento onde mora, em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal.

O suspeito não teve a identidade revelada. Ele foi abordado após a Secretaria do Meio Ambiente de Valparaíso receber uma denúncia anônima. O denunciante relatou que o homem mantinha várias cobras na residência, de forma irregular.

Após ser preso, ele confessou o crime e afirmou que se tratava de um hobby, já que ele gosta de animais exóticos.

Após ser conduzido à delegacia, o estudante assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

Ele deve responder, em liberdade, por crime ambiental. Se condenado pode pegar até quatro anos de prisão. Os animais foram encaminhados para a Secretaria do Meio Ambiente do município.