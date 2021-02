Estrada rural de Monjolinho tem 5 km de estradas recuperadas

PUBLICIDADE

A Administração Regional de Ceilândia terminou a recuperação de 5 km da estrada de acesso ao Núcleo Rural Monjolinho.

As equipes concluíram na via pública os serviços que vão de nivelamento dos terrenos à construção de bolsões e canaletas para desvios de água pluvial.

Foram atendidas demandas da comunidade rural para facilitar a mobilidade de moradores e estudantes e o escoamento da produção local inclusive atender consumidores fora de Ceilândia, além de garantir a segurança, o tráfego e a circulação de viaturas, ambulâncias e o transporte escolar.

Manutenção constante

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, explica que a manutenção das vias públicas da zona rural tem sido constante e permanente. “As estradas rurais não podem receber asfalto. Por isso, destinamos uma equipe fixa para a realização de manutenção das vias e na execução de serviços emergenciais. O que queremos é proporcionar mais desenvolvimento e qualidade de vida para a zona rural de Ceilândia”, esclarece o gestor.

Para o produtor rural Afonso de Oliveira Souza, de 62 anos, a benfeitoria vai ajudar e muito o tráfego de carros para levar a mercadoria até a zona central da cidade. “Temos demanda até fora de Ceilândia! Com a estrada em boas condições, temos menos custo com manutenção de carros, além de gerar mais segurança durante o trajeto”, elogia.

A área rural de Ceilândia possui cerca de 248 km quadrados de extensão, e está entre as cinco maiores do Distrito Federal. No local, destaca-se a produção de verduras e hortaliças, além da criação de frango.

