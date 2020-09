Estrada do Capão Comprido, em São Sebastião, é recuperada

PUBLICIDADE

As equipes do GDF Presente fizeram um reparo na Região Administrativa de São Sebastião. O serviço vai garantir a fluidez na mobilidade dos 18 mil moradores da área do Capão Comprido.

O gerente de planejamento do Polo Leste, Lucimario dos Santos, esclarece que o estado da via não está comprometido, mas a estação das próximas chuvas requer procedimentos preventivos, que ajudam a evitar transtornos para a comunidade local – principalmente atolamentos. “Usamos mais de 80 toneladas de cascalho que foram retirados na abertura dos bolsões para drenagem na pista”, informa. “São dois serviços em um”.

Mapeamento

Também foram mapeados pontos de atolamento para instalação de manilhas. “Conforme o volume de água da chuva, os carros não trafegavam”, explica o coordenador de obras da administração local, Ataliba Rodrigues. Os moradores do núcleo rural sofriam há décadas com esse transtorno. Com auxílio da Novacap, a administração local e o Polo Leste estão trabalhando de forma intensa na limpeza das bocas de lobo e na operação tapa-buraco nos pontos mapeados por toda a cidade.

“O benefício que a região terá com a qualidade da estrada é incalculável, porque vamos aumentar a nossa produção, a autoestima, a qualidade de vida na comunidade. É só alegria!”, comemora o presidente do Conselho de Produtores Rurais Sustentáveis de São Sebastião, Arnaldino José de Souza.

“O GDF Presente é um presente para os administradores”, reforça o administrador da cidade, Alan Valim. O programa, pontua ele, é um importante reforço a contemplar as áreas rurais de São Sebastião, muitas delas situadas nas proximidades de obras públicas.

Com informações da Agência Brasília