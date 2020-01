Estoques em baixa demandam apelos por doações de leite materno

PUBLICIDADE 

Nesta época do ano, as doações de leite materno – fundamentais para salvar vidas de bebês internados na UTI – caem bastante em razão do período de férias, quando muitas famílias viajam. Os estoques dos bancos de leite humano do Distrito Federal estão com níveis muito críticos e precisam com urgência da ajuda das mães que estejam amamentando.

“Fazemos um apelo para que as mães contribuam, porque esse alimento é de extrema importância para a recuperação da saúde desses bebês”, destaca a coordenadora das Políticas de Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano do DF, Miriam Santos.

Como doar

Toda mulher que esteja amamentando é uma potencial doadora de leite materno, independentemente da idade do filho em amamentação. Algumas mães têm dúvidas sobre como é feita a doação e a coleta do leite materno, mas o procedimento é bem simples.

O leite materno deve ser acondicionado em pote de vidro com tampa plástica e, em seguida, conservado no congelador. Para doar ou tirar dúvidas, basta ligar para número 160 e clicar na opção 4. Outra possibilidade é acessar o site Amamenta Brasília, se pode fazer o cadastro como doadora e obter mais informações sobre o assunto.

São 14 bancos de leite humano, além de cinco postos de coleta. Para facilitar as doações, equipes do Corpo de Bombeiros vão às residências buscar o leite materno. Abaixo, confira os telefones que foram alterados recentemente.

Telefones dos bancos de leite humano públicos

BLH HRSM – Santa Maria: 4042-7770, ramais 5529/5530

BLH Hran – Asa Norte: 2017-1900, ramal 7102/7103

BLH HRBZ – Brazlândia: 2017-1302

BLH HRC – Ceilândia: 2017-2000, ramal 3033

BLH HRL – Paranoá: 2017-1550, ramal 1579

BLH HRT Taguatinga: 2017-1700, ramais 3458/3459

Posto de Coleta São Sebastião: 2017-1500, ramal 6591

BLH Hmib: 2017-1608

Com informações da Agência Brasília.