Estoques de leite materno estão em baixa e geram preocupação

PUBLICIDADE

Os estoques de leite materno estão em baixa e com a proximidade do final do ano, a preocupação é ainda maior, tendo em vista que o número de doações sempre diminuem nesta época. Em outubro foram arrecadados 1.522,8 litros de leite humano, já em novembro, a arrecadação caiu para 1.408,9 litros.

“Nosso estoque nos Bancos de Leite Humano está 1% maior comparado a novembro de 2019. Porém, a queda nas doações nos preocupa muito porque independente da época do ano, sempre há bebês internados que precisam de leite materno para se alimentarem e se recuperarem”, explica a coordenadora das Políticas de Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano do DF, Miriam Santos.

Apesar de ser um ano atípico, as doações continuaram ocorrendo. Graças à solidariedade de várias mães, muitos recém-nascidos tiveram suas vidas salvas. “Temos que agradecer às nossas doadoras que, mesmo em meio a essa pandemia de Covid-19, não hesitaram em ajudar os bebês que estão internados, pois o leite materno é o melhor alimento e ajuda na recuperação”, ressalta.

Segundo Miriam, toda mãe que amamenta seu filho é uma potencial doadora de leite materno, independente da idade da criança. Basta estar amamentado e querer ser voluntária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O maior presente que podemos dar aos recém-nascidos internados é o leite materno, porque ele é um alimento que salva a vida de muitos bebês. Sem contar que a doadora será solidária com a mãe que está com seu filho internado dentro de uma UTI”, faz um apelo a coordenadora.

Aumento das doações

De acordo com Miriam, um dos objetivos para o ano de 2021 é fornecer leite materno para atender os bebês que realizam procedimentos cirúrgicos no Hospital da Criança de Brasília (HCB) e Hospital de Base, pois são unidades que não possuem maternidade e nem Banco de Leite Humano. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que aumentem as doações.

Quem quiser ser doadora basta ligar para o telefone 160, opção 4 ou acessar o site Amamenta Brasília e se inscrever. Depois disso, as equipes do Banco de Leite Humano entrarão em contato para agendar a visita do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF).

As informações são da Agência Brasília