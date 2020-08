Estilista é acusada de forjar gravidez e arrecadar dinheiro para o parto

PUBLICIDADE

No dia 27 de maio, a revista veja Rio publicou um forte e tocante depoimento da estilista brasiliense Layana Tomaz relatando o drama da violência obstétrica supostamente sofrida durante o parto de sua filha Marina. A menina teria nascido natimorta no dia 3 de maio. Porém, de acordo com denúncias da artista plástica Rafaela Monteiro publicadas no Twitter, ontem, tudo não passa de uma grande mentira. Rafa, como é conhecida nas redes, acusa Layana de publicar, ao longo da declarada gestação, fotos de fetos e bebês que já circulam há anos na internet nas suas redes sociais, além de ter promovido uma campanha de crowdfunding para arrecadar dinheiro para o parto.

“Muitas pessoas conhecidas começaram a descobrir que as imagens que ela publicava, na verdade, não eram da gravidez dela. Pessoas que doaram para a vaquinha dela, inclusive, e que se sentiram lesadas”, relata Rafaela em conversa com o Jornal de Brasília. “Ela publicou uma foto de um seio inflamado como se fosse dela. Eu achei a mesma foto na internet e era de uma reportagem sobre mastite. A foto da filha morta, na verdade, é de uma matéria sobre uma mulher inglesa, de 3 anos atrás. Daí eu comentei com uma amiga que disse que havia encontrado outra imagem falsa e assim outras pessoas também foram encontrando mais e mais fotos. “

A vaquinha mencionada pela artista plástica, promovida por Layana, teria o objetivo de arrecadar R$ 22 mil reais para custear o parto da suposta gravidez, que seria de risco. “O coronavírus veio como uma bomba nuclear e eu, prestes a parir, diversas complicações e com as minhas vendas completamente paradas, vendo o dinheiro acabar. Fiz uma vaquinha online para a minha pequena Marina nascer com um pouco mais de serenidade. Aos 43 anos, essa gravidez é um incrível milagre”, disse Layana em entrevista à jornalista carioca Lú Lacerda, em 6 de abril, a respeito da necessidade de levantar dinheiro para o nascimento da criança.

De acordo com a página de crowdfunding Abacaxi, o valor total arrecadado por Layana foi de R$ 4230,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao Jornal de Brasília, a estilista Layana Thomaz disse que não falaria sobre o assunto. “Meu advogado me instruiu para não dar declarações agora. Eu tenho todas as provas da minha gravidez, do parto e da morte da minha filha e de tudo que venho passando”, explicou. “Por enquanto não tenho nada a dizer e nem a mostrar. “

Ao ser questionada sobre a razão de ter usado imagens falsas de outros bebês e sobre o destino do dinheiro arrecadado através da vaquinha, a estilista disse que as respostas serão dadas à justiça. Layana também não quis informar o nome do seu advogado à reportagem.

A estilista brasiliense, por sua vez, acusa a artista plástica Rafaela Monteiro de perseguição. “Tivemos uma briga séria há três anos atrás e ela prometeu se vingar”, explica. “A Rafaela passou meses me stalkeando, eu não vou agir por impulso. É só o que tenho a dizer agora.”

Rafaela, entretanto, diz que Layana não fala a verdade. “Ela era sócia de uma amiga nossa em comum numa marca de roupas de carnaval, a Negoçada. Ela queria que eu entrasse na sociedade, só que eu já via que ela não fazia nada, não colocava dinheiro, só a outra sócia. Então, eu não quis entrar. Não houve briga alguma. “

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segue o fio

Na denúncia publicada ontem no Twitter, Rafaela Monteiro publicou vários prints do instagram de Layana com as fotos usadas por ela como se fossem de suas ecografias e as publicações originais.

“O que me motivou a fazer com que tudo isso viesse a público? Talvez a mesma coisa que fez com que outras pessoas também tivessem coragem de começar uma pesquisa para esclarecer esses fatos. A dor de terem sido enganadas por uma mesma pessoa”, explica Rafaela, em suas redes sociais.

Com a repercussão das denúncias, Layana Thomaz desativou sua conta pessoal no instagram. “Fechei a minha página. Para poder ter calma e sanidade para organizar todo o material que preciso para entrar com uma ação”, explica a estilista.