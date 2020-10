Estado de sáude do Secretário de Educação do DF apresenta “melhora importante”

PUBLICIDADE

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Santa Luzia, o quadro de sáude do Secretário de Educação do Distrito Federal, Leandro Cruz, apresentou melhora. Ele está internado no local desde o último sábado (24) devido ter contraído a Covid-19. A previsão é que ele receba alta nos próximos dias.

O documento assinado pelo infectologista Gilberto Nogueira e pelo coordenador do Centro de Terapia Intensiva do hospital, Marcelo Maia, informa que o avanço foi detectado, após Leandro Cruz realizar um exame de tomografia no dia de hoje.