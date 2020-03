Estádio Nacional de Brasília entra na disputa para receber jogos da Copa do Mundo Feminina em 2023

PUBLICIDADE 

Com o objetivo de sediar a Copa do Mundo Feminina de 2023, a Confederação Brasileira de Futebol oficializou a candidatura do Brasil junto a FIFA. As cidade de Brasília, Manaus, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre são as cotadas para receber a competição.

De acordo com o diretor-presidente da Arena BSB, Richad Dubois, a realização do campeonato na capital significa uma ação que vai muito além do que simplesmente promover o esporte e entretenimento, mas também visa movimentar setores como o hoteleiro, de transportes e gastronômico

A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 contará com 32 seleções e seguirá o modelo atual da Copa do Mundo Masculina. Sua última edição foi realizada na França e contou com cerca de 1,1 bilhão de espectadores no mundo inteiro. Caso o Brasil sedie a copa, Brasília pode receber até nove jogos.