Estacionamento interno do Hran ganha 141 vagas

O estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) foi ampliado e ganhou 141 vagas para os servidores e gestores da unidade, resolvendo uma demanda antiga dos funcionários do hospital. O espaço foi inaugurado nesta terça-feira (1º/9), em um evento que contou com a presença de representantes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF), responsável pelas obras.

As 141 vagas foram divididas entre dois locais. Um novo estacionamento próximo ao ambulatório conta com 129 vagas e é voltado aos profissionais que trabalham no Hran. O segundo espaço, perto do pronto-socorro, conta com 12 vagas reservadas para diretores, gerentes e membros da Superintendência da Região de Saúde Central.

Ao todo, cerca de R$ 300 mil foram investidos pelo DER/DF para transformar os locais descampados e subutilizados do Hran em novas vagas. Foi necessário fazer limpeza e nivelamento dos terrenos. Depois foram realizadas a compactação e a instalação de material apropriado para colocar o asfalto e, por fim, fazer toda a sinalização.

“É um dia importante e significativo para o Hran porque, por meio do DER, nós conseguimos executar uma obra de ampliação de vagas de estacionamento do hospital. Isso certamente traz mais conforto e segurança para os servidores”, agradeceu o superintendente da Região de Saúde Central, Carlos Portilho.

Para o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur, firmar uma parceria com a Secretaria de Saúde para ajudar de alguma forma durante a pandemia foi uma das maiores recompensas. “O Hran é hoje uma referência no DF e talvez até para o país, e precisava naquele momento de um local para estacionar, com conforto e qualidade. Tudo o que foi gasto e todo o nosso trabalho é o de menos, em comparação com a importância do resultado disso”, destacou.

“Essa parceria do DER com a Secretaria de Saúde é muito bem-vinda e vem mostrar a integração de vários setores do governo para atender a um pedido dos funcionários pela ampliação do estacionamento. Com mais vagas de carro disponíveis, propiciamos mais tranquilidade para nossos trabalhadores, o que se reflete no atendimento dos pacientes”, afirmou o diretor do Hran, Ulysses Castro.

Dificuldade e soluções

O diretor recorda que, em gestões passadas, o Departamento de Trânsito (Detran-DF) chegou a ser acionado para multar os servidores, uma vez que não havia mais espaços adequados para que eles pudessem estacionar seus carros no hospital. “Era uma situação extremamente desagradável. Com essa ampliação isso se resolve de vez, refletindo até na saúde mental dos trabalhadores”, defendeu.

Além disso, as novas vagas garantem mais espaço no estacionamento coberto para ambulâncias e vans do Hran, uma vez que o local também era utilizado pelos gestores para estacionar seus carros, por falta de vagas. Agora, com o espaço disponível, as ambulâncias e veículos do Hran poderão circular e estacionar com mais facilidade.

“Essa ação veio em boa hora, porque o hospital está sendo ampliado e temos uma demanda grande devido à pandemia. Agora também temos uma necessidade maior de ambulâncias e vans. Então, os gestores vão estacionar do lado de fora para garantir mais espaço e agilidade às ambulâncias aqui dentro”, ressaltou Ulysses Castro.

Agência Brasília