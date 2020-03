Estação Estrada Parque terá Passarela para facilitar acesso à linha de metrô

PUBLICIDADE 

O acesso à Estação Estrada Parque será facilitado para os usuários do metrô. Na manhã desta sexta-feira (28), o vice-governador Paco Britto assinou ordem de serviço para a construção de uma passarela sobre a linha metroviária, medida que vai beneficiar aproximadamente 10 mil passageiros que transitam no local diariamente.

A passarela será construída sobre a linha metroviária e terá 42m de extensão. Essa intervenção vai reduzir a distância percorrida por usuários do Metrô entre a parte sul de Águas Claras, onde estão situados condomínios e empreendimentos imobiliários com mais de três mil pessoas, shopping centers e faculdades, à estação. A obra será viabilizada com recursos de emendas parlamentares de deputados distritais.

A estação foi inaugurada em janeiro deste ano após mais de 20 anos de espera. A sua conclusão permite a ampliação da prestação de serviço do transporte metroviário e o aumento da receita tarifária para a Companhia.

“É um canteiro de obras o que o governador Ibaneis Rocha está fazendo no Distrito Federal. Uma revolução”, sinalizou Paco Britto durante a cerimônia em Taguatinga.

Outras passarelas foram construídas pelo governo local em 2019. O DER-DF viabilizou uma estrutura em frente ao Nova Colina II; outra em frente ao Nova Petrópolis e uma em frente ao Condomínio Morada dos Nobres, todas em Sobradinho, na BR-020.

A empresa também realiza, desde o ano passado, a manutenção de 56 passarelas aéreas em rodovias distritais, em serviço com investimento de R$ 4,3 milhões.

Também em 2019, o DER-DF entregou as obras nas duas estruturas das passarelas aéreas situadas no Km 8 e no Km 10 da Estrada Parque Ceilândia (EPCL). O investimento foi de R$ 461 mil.