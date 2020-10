Estação do Metrô recebe Wi-Fi Social nesta terça (27)

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (27) será inaugurado, na Estação Central do Metrô, na Rodoviária do Plano Piloto, o Wi-Fi Social. A iniciativa é um projeto que consiste na disponibilização de acesso público e gratuito à internet, via sinal Wi-Fi, aos cidadãos do Distrito Federal, em diferentes locais com elevada circulação de pessoas.

O serviço é oferecido à população sem ônus ao Poder Público ou ao usuário, uma vez que o custo de instalação e manutenção das redes é de responsabilidade das empresas credenciadas no programa, que, em contrapartida, podem explorar modalidades de publicidade digital quando aparelhos se conectam às suas redes.

Lançado o edital em 02/2019, o projeto Wi-Fi Social DF já proporcionou, até o início de setembro/2020, mais de 18.000.000 (dezoito milhões) de acessos gratuitos à rede de internet Wi-Fi em espaços públicos do Distrito Federal.

Atualmente o Wi-Fi Social DF já está disponível em 36 localidades, distribuídas em 15 RAs por o todo o DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE