Estação da Caesb em Brazlândia passará por manutenção nesta terça-feira

As equipes da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizarão, nesta terça-feira (19), obras na Estação de Tratamento de Água (ETA), que fornece o recurso para a região administrativa de Brazlândia, para melhorias nas condições de distribuição à população. Com isso, a interrupção da distribuição de água será necessária entre as 8h as 23h55 em toda a região.

A companha lembra que todo imóvel deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011. Com essa reserva, os usuários são menos afetados pela interrupção no fornecimento de água.

Para a aquisição de uma caixa d’água adequada ao imóvel, os usuários podem se orientar na hora da compra seguindo uma conta simples: em média, cada pessoa consome 100 litros de água por dia; logo, sabendo quantas pessoas há no imóvel, é só multiplicar por 100 litros.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Caesb pelo telefone 115.