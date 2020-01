“Está difícil conviver com essa dor”

PUBLICIDADE 

“Ainda estou muito abalada. Está muito difícil conviver com essa dor”, desabafou Valdete Francisco Maciel ao Jornal de Brasília. A diarista é a mãe de Larissa Francisco Maciel, jovem de 23 anos encontrada morta, estrangulada, dentro da igreja evangélica Tenda da Libertação na última segunda-feira (6), na quadra QR 2 de Candangolândia. Ela teve as partes íntimas queimadas. Este pode ser o primeiro feminicídio do DF em 2020.

“Eu não tenho raiva da pessoa que fez isso”, continuou a mãe da vítima, com a voz trêmula. “Eu só queria entender por que fizeram isso com a minha filha.”

As últimas imagens de Larissa Francisco Maciel, registradas por câmeras de segurança, estão em posse da Polícia Civil do DF (PCDF). “Ainda não falaremos sobre as investigações”, afirmou o delegado que chefia a apuração, Alan Rossetto, da 11ª DP (Núcleo Bandeirante).

Ela estaria em uma festa em um posto de gasolina na madrugada de segunda-feira e saído de lá na companhia de um homem.

A jovem foi encontrada por volta das 7h30 por um dos diáconos da igreja evangélica Tenda da Libertação. Bernardo Alves Neto, de 75 anos, que costuma caminhar na região.

“Eu entrei pelo portão e não tinha visto ela ainda”, disse o aposentado. “Quando eu a vi, achei que estivesse dormindo. Fiquei chamando, mas ela não acordava”, contou Neto.

O diácono relatou que a jovem estava de barriga para cima, nua. Como Larissa não acordava, imaginou que pudesse estar sob afeito de drogas. Decidiu então chamar a pastora do local, uma das integrantes da liderança da congregação.

“Quando ela veio, resolvemos chamar os Bombeiros caso a moça estivesse em estado de overdose. Mas disseram que ela estava morta”, detalhou Neto.

De acordo com moradores da região o local onde está localizada a Tenda da Libertação, na QR 2 da Candangolândia, é ponto de drogas e de tráfico.