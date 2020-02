Esperança: Investimento no Conexão Cultura pode chegar a R$ 5 milhões

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa deve disponibilizar até R$ 5 milhões a projetos culturais do Distrito Federal para que estes participem em eventos e ações pelo brasil e no exterior. O investimento é feito por meio do programa Conexão Cultura DF, que abriu as inscrições para 2020 nesta quarta-feira (12).

O programa existe desde 2016 e é uma das principais ferramentas de difusão da cultura do Distrito Federal. Os recursos permitem que agentes culturais participem de intercâmbios, residências, cursos de capacitação, festivais, feiras e mercados.

A seleção dos projetos é feita a partir de quatro aspectos. São eles circulação nacional, internacional e mista; participação em eventos estratégicos nacionais e internacionais; promoção de plataformas; e intercâmbios e residências artísticas, técnicas ou em gestão cultural e capacitação.

A subsecretária de Economia Criativa, Érica Lewis, celebra o incremento do valor para o programa, que foi de R$ 3,8 milhões em 2019 para R$ 5 milhões em 2020. Ela comenta que também houve aumento na procura. “Em 2019, foram beneficiados 507 empreendedores com 117 projetos no Conexão permanente, além de 56 proponentes pelo Conexão #Negócios. Este ano vamos ampliar a capilaridade do programa e gerar ainda mais conexões”, diz.

Érica Lewis aponta, ainda, que ano passado, o Conexão Cultura DF contemplou ações em áreas diversas da economia criativa, como gastronomia, ampliando o leque das atividades culturais.

A portaria de regulamentação do Programa Conexão Cultura DF publicada hoje também traz mudanças para garantir a agilidade na seleção, como a adoção da tabela de valores de diárias.

Os interessados devem se inscrever por meio do link: https://editais.cultura.df.gov.br/#/login, além de consultar a relação de documentos necessários indicados na Portaria n° 35/2020.

Para mais informações: conexao@cultura.df.gov.br<mailto:conexao@cultura.df.gov.br> ou pelos telefones (61) 3325-6162 / 6219.

Sobre o Conexão Cultura DF

O Conexão Cultura DF é uma política pública consolidada na capital, que visa a promoção e difusão cultural, valorizando a capacitação, a circulação e a participação de artistas locais em eventos de diversos segmentos no país e no mundo.

O alcance do programa tem sido cada vez maior. Em 2019, o edital permanente, que investiu R$ 2.872.376.84, contemplou 117 projetos, que envolveram 507 agentes culturais, que levaram suas ações para 15 estados do Brasil e 31 países: África do Sul, Alemanha, Angola, Argentina, Áustria, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colômbia, Cuba, Egito, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Índia, Inglaterra, Irlanda do Norte, Itália, México, Moçambique, Noruega, Peru, Polônia, Portugal, Romênia, Senegal, Suécia, Taiwan e Uruguai.

Com informações da Agência de Notícias