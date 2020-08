Especialista em saúde, deputado Jorge Vianna apoia nova metodologia da SES-DF de divulgação de óbitos

PUBLICIDADE

A mudança na divulgação dos óbitos diários por coronavírus no Distrito Federal causou polêmica entre várias autoridades e deputados distritais. A pedido do deputado distrital Fábio Felix (PSOL) foi solicitada a presença do Secretário de Saúde do DF, Francisco Araújo, à Casa legislativa para explicar os novos critérios.

Os esclarecimentos se dão por uma suposta ocultação de dados, algo já rechaçado pelo subsecretário de Vigilância à Saúde, Eduardo Hage, que afirmou que as mortes notificadas continuarão no boletim.

Também em defesa das mudanças na divulgação dos números, o deputado Jorge Vianna afirmou que essa mudança é a coisa correta a se fazer neste momento.

“Essa metodologia da Secretaria de Saúde é o mais correto. Esse delay (atraso) que nós temos, principalmente da rede privada, é que faz com que os números não batam”. No dia 12 deste mês, foram 55 óbitos registrados, sendo que somente quatro haviam ocorrido naquele dia. O restante eram números de óbitos anteriores ainda não

registrados.

“Que as pessoas estão morrendo, isso é um fato e é preciso ser notificado. Mas se você fizer um acumulado e somar, pode ser que em dias da semana você tenha mais morte do que realmente aconteceu”, comentou Vianna.

Com a nova medida, o boletim diário da covid-19, divulgado pela SES, contabilizará apenas as mortes ocorridas nas últimas 24 horas. Antes, eram divulgados no boletim os óbitos notificados do dia, mesmo que tendo ocorrido em datas anteriores.

Mesmo com essa mudança, o deputado acredita que outra medida pode ser ainda mais eficaz na hora da divulgação dos números. “A iniciativa privada deve fazer uma notificação mais rápida e eficaz. Por conta de identificação ou até mesmo por questões judiciais, tem tido essa demora na constatação do óbito por covid. Essa delay precisa ser notificado”, explicou Vianna, que acredita que agora surgirão os números reais de mortes diárias.