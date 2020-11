Espaço Três Meia Cinco abre com um novo conceito de negócio

PUBLICIDADE

Imagine um local que agrega várias empresas focadas no bem estar e oferece infinitas possibilidades. Pensou? Então, bem-vindo ao Espaço Três Meia Cinco, na 402 Sul. Com uma proposta ousada, criativa e moderna, a loja abre as portas nesta quinta-feira (26) para o público brasiliense.

O espaço conta com um ecossistema de cinco empresas: KawaFish, Nano Garden, Mercearia do Banho, Zee.Dog e Original Cookies. A programação de abertura vai ter uma sequência de atividades que deve durar até o domingo (29). Serão workshops, promoções, aulas de yoga e uma recepção para os convidados. “O café da Original Cookies estará aberto para todos. Mas não para por aí. A expectativa é a chegada da empresa 002 Cafés, com um cardápio especial de cafés e chás, até a segunda semana do próximo mês”, destaca o empresário Flávio Hideo Mikami, fundador do Três Meia Cinco.

Diferentemente de uma loja colaborativa, o conceito do empreendimento vai além. “Temos empresas independentes dentro de um mesmo ambiente. Trouxemos grandes marcas de shoppings para a rua. Essa ideia foi criada antes da pandemia e pode virar tendência em todo o mundo. É uma forma inteligente de otimizar e compartilhar recursos nessa crise, mas principalmente oferecer uma experiência diferente às pessoas. Também é um lugar pet friendly e aberto para receber eventos”, explica Mikami.

Na avaliação do empresário, trata-se de um novo conceito para Brasília: Smart Business. “É um comércio inteligente, juntando em um mesmo ambiente várias empresas que irão compartilhar espaço, recursos e público. Um ecossistema integrado e sinérgico propiciando uma experiência única para o público brasiliense”, conclui o empreendedor, especialista em economia criativa.

As empresas estarão unidas pelo bem estar do público, seja na gastronomia, no paisagismo, no aquarismo ou outros segmentos. É um espaço completo para que os frequentadores sintam-se em um ambiente moderno, equipado e acolhedor. Serão dois dias de recepção e, no domingo (29), o espaço vai apresentar dois workshops das empresas Nano Garden e Kawafish, com descontos exclusivos, no melhor conceito de “faça você mesmo”. Nesta data, também está prevista uma aula de yoga, com o professor Augusto Humberto Carvalho da Costa.

Inauguração Espaço Três Meia Cinco

Data: 26 a 29 de novembro

Local: CLS 402 Bloco A Loja 15

Mais informações: instagram.com/365.store