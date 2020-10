Escs abre 735 vagas para processo seletivo de programas de residência

PUBLICIDADE

A Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) anunciou a abertura do processo seletivo 2021 com 735 vagas para ingresso nos Programas de Residência Médica e Residência em Área Profissional da Saúde, nas modalidades: uniprofissional e multiprofissional. Para realizar a inscrição e ter acesso aos editais, os intereassados devem entrar no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

Das 375 vagas, 289 são para as áreas profissionais de saúde: enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, farmácia, psicologia, serviço social, saúde coletiva, nutrição e terapia ocupacional. Outras informações podem ser consultadas na página do Iades. Os exames do processo seletivo serão realizados no dia 6 de dezembro.

Para o programa de residência em medicina são dois processos seletivos abertos, com o total de 446 vagas. No primeiro, são 381 vagas em 58 especialidades médicas. A segunda oportunidade oferece 65 vagas em 14 especialidades médicas. As provas ocorrerão em 29 de novembro e 13 de dezembro, respectivamente.

Em ambos os processos seletivos, os programas serão desenvolvidos na Atenção Primária, Hospitalar e demais cenários de prática no âmbito da Secretaria de Saúde. Os locais, datas e horários de aplicação da prova objetiva serão divulgados no site do Iades. A taxa de inscrição é de R$ 246.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Escs

A Escola Superior de Ciências da Saúde é uma instituição de ensino superior pública com mais de 16 anos de atividade. É mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) e vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

As informações são da Agência Brasília