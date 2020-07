Escrituras da antiga Shis podem ser solicitadas junto à Codhab

PUBLICIDADE

Nesta semana a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) começou uma nova campanha para entregar escritura pública de compra e venda da antiga Sociedade de Habitação de Interesse Social (Shis).

Os interessados em solicitar a liberação da escritura deverão digitalizar e enviar todos os documentos informados abaixo pelo e-mail da Gerência de Crédito Imobiliário: etiene.lessa@codhab.df.gov.br. Além disso, é imprescindível acrescentar nome e número de telefone para contato.

1. Certidão de ônus reais do imóvel atualizada (com a averbação de alteração de situação civil em sendo o caso);

2. Cópia de Certidão de Casamento (se for o caso), do RG e CPF (do casal);

3. Cópia da cadeia completa de procurações atualizadas, (se for o caso);

4. Cópia do carnê do IPTU com a informação do imóvel a ser escriturado.

Após o envio, os documentos serão anexados aos autos administrativos do respectivo endereço. Posteriormente, a Codhab irá entrar em contato com o morador para agendar a entrega individual da escritura.

Essa medida foi adotada para evitar aglomeração, atendendo ao Decreto nº 40.583, pelo Governo do Distrito Federal, para conter a proliferação de casos da Covid-19.

Com informações da Agência Brasília