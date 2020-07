Escolas privadas poderão voltar a partir do dia 27

PUBLICIDADE

A partir do próximo dia 27, as escolas da rede privada do Distrito Federal poderão abrir para as aulas presenciais. A decisão saiu após a Justiça derrubar liminar que suspendia o calendário de volta das atividades devido à pandemia donovo coronavírus, o Decreto nº 40.939, de 2 de julho de 2020.

Escolas, universidades e faculdades privadas retornam sob o cumprimento de protocolos e medidas de segurança estabelecidos. Autor do Guia das Escolas Particulares: Adoção de Ensino Híbrido, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino (Sinepe) manteve o calendário previsto.

De acordo com o documento, a educação infantil e o ensino médio, poderão voltar no dia 27. Para os estudantes do ensino fundamental e da educação profissional, a volta está prevista para o dia 3 de agosto. Os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º) voltam em 10 de agosto.